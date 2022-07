La scuola Michetti non sarà pronta per settembre, il Pd: "Un cantiere lumaca a danno di alunni, insegnanti e personale"

Non riaprirà a settembre la scuola Michetti di via del Circuito perché i lavori non saranno completati. E' quanto sarebbe stato riferito nel corso della commissione controllo e garanzia del consiglio comunale convocata dal presidente Piero Giampietro (Pd). Secondo quanto riferito la scuola, che dovrà ospitare le classi nella scuola media, della scuola elementare San Giovanni Bosco e della scuola dell'infanzia Rigopiano, non sarà pronta per cui alunni, insegnanti e personale, per il terzo anno consecutivo, resteranno nell'ex scuola Villa Fabio. Sistemazione che doveva essere provvisoria.

"Un cantiere lumaca" denuncia il partito democratico e "una pessima notizia per l’intera comunità scolastica – afferma la consigliera Stefania Catalano – perché nei mesi scorsi, dopo le nostre denunce sulla lentezza del cantiere, erano arrivate ampie rassicurazioni da parte dell’assessore Gianni Santilli che i lavori, finanziati con fondi chiesti al tempo dal centrosinistra, si sarebbero concluso al più presto e a settembre la scuola avrebbe riaperto nella sede di via del Circuito. A dicembre 2021 ci era stato detto che si stava valutando la revoca dell’appalto alla ditta, e invece nella seduta odierna della commissione abbiamo appreso che nessuna revoca è stata fatta, il cantiere è sostanzialmente inoperativo dal mese di febbraio e siamo ancora nel punto di decidere se revocare o meno l’appalto. E intanto centinaia di alunni restano senza la loro scuola. Una beffa incredibile anche perché l’ex scuola Villa Fabio, che ospita temporaneamente tutti i tre cicli scolastici, è destinataria di un finanziamento per la realizzazione del centro Alzheimer della Asl che a questo punto rischia di essere compromesso".

"Una beffa dietro l’altra che si aggiunge – conclude Catalano – al mancato finanziamento della demolizione e ricostruzione della scuola elementare San Giovanni Bosco di via Monte Siella: ad oggi in quel quartiere tutte le scuole di competenza del Comune di Pescara sono chiuse ed è una gravissima responsabilità della giunta Masci. Chiediamo un intervento risolutore”.