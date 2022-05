I consiglieri Sclocco e Frattarelli: "Aree verdi invase da erbacce, c'è degrado ovunque, ma l'assessore è latitante"

Degrado ovunque e amministrazione non pervenuta. Si può sintetizzare così la denuncia sullo stato dei parchi e le aree verdi cittadine dei consiglieri comunali della lista Sclocco sindaco Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli riferendo di aver ricevuto tante segnalazioni da ogni parte della città. “Una situazione disastrosa – dichiarano – e che non rende giustizia alla nostra bella città e ai cittadini che pagano le tasse e chiedono una città pulita”. “Perché l'assessore non riferisce sullo stato dell'arte del verde in città? - incalzano rivolgendosi a Gianni Santilli -Perché non vi è un piano veloce e costante del recupero del decoro delle aree verdi sul territorio?”.

I due riferiscono dunque delle zone dalle quali hanno ricevuto lamentele a cominciare da quelle riferite al parco dei sogni di via Mafalda di Savoia “dove l'area giochi è distrutta e inutilizzabile dai bambini, e dove le famose ex magnolie di piazza salotto iniziano a soffrire il caldo, pur essendoci un impianto di irrigazione purtroppo inattivo. Il prato è in cattive condizioni, ingiallito e secco. Erba alta e degrado in via Corridoni dietro il campo Zanni, a ridosso della strada parco. Zanzare e siringhe nascoste sotto il metro di erbacce che nessuno è venuto a sfalciare nonostante le ripetute sollecitazioni. Vi è anche una panchina pubblica inutilizzata in quanto sommersa dalle erbacce – proseguono Sclocco e Frattarelli -. Erba alta anche in via Pietro Nenni, periferia ad ovest della città dimenticata da tutti. Cittadini infuriati e degrado crescente in un quartiere dove in campagna elettorale il centrodestra aveva promesso di tutto. Prato tristemente secco nel grande parco Mimmo Morelli davanti il centro sportivo Le Naiadi e nel cuore di piazza Duca degli Abruzzi. Un pessimo biglietto da visita per entrambe le aree molto frequentate. Nel parco Mimmo Morelli sono centinaia le famiglie che ogni giorno usufruiscono dell'area attrezzata per svagarsi, così come in piazza Duca degli Abruzzi, dove l'utenza dell'area è molto alta, per la presenza nelle immediate vicinanze di ben 4 scuole, tra cui asilo, scuola elementare, media e superiore”. “Stesso discorso per i due parchi pubblici di Pescara nord Lorena Mucci e Antonio Corneli che necessiterebbero di un maggiore controllo da parte dell'amministrazione – proseguono -. Anche le aiuole della strada parco versano in pessime condizioni, così come le erbacce sono arrivate persino sui marciapiedi della lunga via Caravaggio a ridosso del quartiere Zanni. Erba alta e disagi anche in via Polacchi, via Vespucci e via da Caramanico”.

“Degrado un po' ovunque, e amministrazione assente, soprattutto in questo periodo di calura dove erba alta e degrado portano insetti di ogni tipo – concludono -. Servirebbe una azione costante e precisa di ripulitura e bonifica di tutti gli spazi verdi pubblici, ma l'assessore al verde sul tema è latitante”.