Completata la demolizione del manufatto abusivo in via lago di Capestrano [FOTO]

Completata la demolizione del fabbricato abusivo che si trovava in via Lago di Capestrano e che ospitava un circolo. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci che si è recato nuovamente sul posto dopo che, nei mesi scorsi, era scattato il sequestro e qualche giorno fa l'avvio dei lavori di demolizione in quanto la struttura era completamente abusiva e priva di qualsiasi autorizzazione:

"Non ci fermiamo neanche un giorno per assicurare legalità e rispetto delle regole nella nostra città. Oggi siamo in via Lago di Capestrano, a Villa del Fuoco, per completare la demolizione del manufatto abusivo collegato al circolo sottoposto a sequestro giudiziario nei mesi scorsi."

Masci poi è tornato ancora una volta sulla questioine del Ferro di Cavallo:

"Lunedì prossimo saremo al Ferro di Cavallo, dove porteremo a termine entro febbraio il lavoro di smantellamento totale dell'ex Fortino della criminalità. Come sempre, alle parole al vento, preferiamo la concretezza dei fatti."