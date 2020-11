Il Ferro di Cavallo sarà demolito la prossima estate, Masci: "Prima ogni famiglia avente diritto avrà una sistemazione"

Il complesso edilizio "Ferro di Cavallo" nel quartiere Rancitelli sarà abbattutto tra agosto e settembre del 2021.

Il progetto, affidato dall'ufficio tecnico dell'Ater, è già pronto come è emerso nel corso dell'incontro che si è svolto in Regione a Pescara questa mattina, mercoledì 25 novembre.

Durante la riunione, alla presenza del presidente dell’Ater, Mario Lattanzio e dei dirigenti di settore degli enti Regione e Comune, è stato definito il processo amministrativo che produrrà l’abbattimento dell’isolato ritenuto a ragione simbolo del degrado e dell’illegalità.

La demolizione del Ferro di Cavallo rientra nel più ampio programma di recupero ambientale e urbanistico del rione Rancitelli che coinvolge anche i manufatti di via Lago di Borgiano.

Questo quanto specifica il sindaco Carlo Masci:

«Va precisato con molta chiarezza che prima che si proceda all’abbattimento del “Ferro di Cavallo” ogni famiglia, avente diritto in base alle norme, che attualmente occupa gli appartamenti in questione, troverà adeguata sistemazione. È un’operazione che andrà fatta per step e che cureremo con molta attenzione. Secondo ciò che è emerso dall’incontro di oggi, entro il mese di settembre 2021 procederemo a sistemare le persone in alloggi alternativi e solo dopo ad abbattere l’immobile».