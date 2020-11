Le Democratiche Abruzzesi del Pd attaccano il consigliere Testa: "Becero sessismo"

Becero sessismo da parte del consigliere Testa nei confronti della consigliera Marcozzi. Così la conferenza delle Democratiche abruzzesi ha commentato la polemica scoppiata fra i due rappresentanti regionali di Fdi e del M5s dopo la frase del consigliere e capogruppo Testa rivolta alla pentastellata.

Secondo le Democratiche Pd Testa, dopo che gli era stata fatta notare la frase infelice relativa alla gravidanza della Marcozzi, avrebbe continuato ad inveire sostenendo che si trattava solo di un augurio riguardante un fatto privato che nulla ha a che vedere con la funzione pubblica e la carica della consigliera del M5s:

"Qualunque siano le tempistiche dei fatti e le valutazioni intorno alla volonta' del capogruppo di Fratelli d'Italia, rimane un episodio deplorevole quello di 'raccomandare fortemente alla Marcozzi di godersi quanto di piu' bello e importante nella vita, l'arrivo del bebe'' caratterizzato da modalita' evidentemente discriminatorie, basate sul sesso, affatto inerenti alle questioni che i due condividono sul piano amministrativo e istituzionale. È stata una esternazione fuori luogo"

Le Democratiche attaccano poi il consigliere di Fdi per la questione della "finta sensibilità" espressa dall'opposizione dopo la frase da lui scritta, ricordando che proprio la conferenza delle donne pone da tempo l'accento sul triste fenomeno delle violenze domestiche avvenute in maniera purtroppo marcata durante il lockdown in primavera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.