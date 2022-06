Il candidato sindaco di Spoltore Della Torre: "Rilanciare assieme a Coldiretti i mercati e il commercio cittadino"

Rilanciare tutti i mercati rionali di Spoltore e in generale il commercio, partendo dalle singole frazioni senza dimenticare il capoluogo. Sarà questa una delle priorità del candidato sindaco del centrodestra (Forza

Italia-Prima Spoltore, Fratelli d’Italia, Udc e Spoltore Libera) Marco Della Torre in caso di vittoria, dopo il sopralluogo compiuto questa mattina in contrada Frascone dove nel mercato erano presenti 4 o 5 operatori commerciali e una decina di clienti abituali. Il candidato ha spiegato che la situazione dei mercati è desolante:

"Alle 8 del mattino ci saremmo aspettati di trovare un mercato in piena attività, con decine di operatori indaffarati, preoccupandoci anche di non disturbare il loro lavoro. Niente affatto, anzi il quadro che si è profilato ai nostri occhi è stato sconcertante, purtroppo in senso negativo. Il mercato di Frascone si svolge infatti in una grande area parcheggio, in una zona completamente innovata di Villa Raspa, dove la localizzazione di un centro commerciale ha favorito anche l’insediamento di centinaia di nuove abitazioni, ovvero famiglie giovani. Una condizione dunque più che appetibile per l’allestimento di un grande mercato all’aperto, con una straordinaria capacità di differenziazione dell’offerta merceologica. E invece nulla di tutto questo: nell’area si trovano appena 5 operatori commerciali, con solo una decina di clienti che si sono avvicendati nell’area, operatori peraltro di cui solo due appartenenti alla linea di Coldiretti-Campagna Amica, con ottimi prodotti, ma una domanda irrisoria.

L’effetto visivo è francamente desolante e impone un intervento rapido e tempestivo, anche perché la situazione è identica a quella che ritroviamo nel centro storico di Spoltore capoluogo, ormai un deserto commerciale in cui resistono poche attività, quasi tutte dedite alla ristorazione o alla somministrazione con la quasi totale scomparsa di altre tipologie merceologiche, così come nelle altre frazioni, a testimoniare l’assenza di una politica capace di incentivare il settore."

Della Torre ha spiegato che per ripartire occorre aprirsi all'ascolto e alla collaborazione con le associazioni di categoria, a partire da Coldiretti con la quale avrà un incontro urgente per predisporre un progetto di rilancio dei mercati rionali, studiando anche delle misure amministrative utili a favorire l’insediamento di nuovi operatori commerciali pensando alla concessione di agevolazioni fiscali:

"E penso alla possibilità di insediare il famoso ‘Km0’ che Spoltore, con le proprie realtà agricole, potrebbe tranquillamente soddisfare. Non basta, perché rivitalizzare il commercio riporterebbe in centro anche studi professionali che, con una fiscalità di vantaggio e con affitti di locali molto meno costosi di Pescara, potrebbero scegliere di delocalizzare le attività se però supportati da una fibra che sia realmente veloce”.