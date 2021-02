Approvata in commissione comunale la delibera che introduce il "Daspo urbano" nel comune di Pescara

La commissione sicurezza e mobilità ha approvato il testo della delibera comunale per introdurre il "Daspo urbano", un provvedimento che il sindaco potrà comminare in base a quanto previsto dalla norma del governo introdotta nel 2017. Prefetti e primi cittadini potranno quindi sanzionare e stabilire divieto di accesso ad alcune zone del territorio comunale interessato per quegli individui che assumano condotte che di fatto limitino l’accesso a infrastrutture di trasporto e di pubblico interesse (strade, ferrovie e aeroporto, siti culturali e turistici) o offendano con il loro comportamento il pubblico decoro.

La delibera esaminata e approvata in commissione prevede dunque l'individuazione di aree dove insistano presidi sanitari, scuole, siti di interesse culturale e storico, o comunque caratterizzati da flussi turistici che necessitano di particolare attenzione per quanto riguarda il decoro pubblico.

Il sindaco Masci ha dichiarato: