La giunta Perazzetti approva la delibera per costituire una comunità energetica a Città Sant'Angelo

La giunta comunale di Città Sant'Angelo guidata dal sindaco Matteo Perazzetti ha approvato la delibera relativa alla costituzione e al sostegno di una comunità energetica locale, che possa intercettare sia enti pubblici, che associazioni, imprese e privati cittadini al fine di ottenere un risparmio sulle spese energetiche.

Il progetto, spiega il primo cittadino angolano da noi contattato, è di fatto il primo in assoluto in Abruzzo che punta a rendere Città Sant'Angelo socio fondatore ed ente promotore della prima comunità energetica locale in Abruzzo dove appunto inserire sia soggetti privati che aziende, enti e altre forme sociali. Entro la fine del 2023 si dovrebbe avviare l'iter per l'ufficializzazione della comunità dopo aver lanciato la raccolta di adesioni sul territorio:

"SI tratta di un passo importante per la comunità di Città Sant'Angelo su proposta di una società che opera in tutto l'Abruzzo, e l'obiettivo è avere la prima comunità energetica reale, concreta e funzionante, nell'ottica della transizione energetica e per il risparmio grazie al green, la vera economia del futuro, sia a livello economico per ogni singolo cittadino che per la questione dell'utilizzo di fonti energetiche pulite, rinnovabili che possano portare a una sostenibilità ambientale importante".