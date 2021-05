Delfini nuovamente avvistati al largo del porto, Masci: "Hanno festeggiato con noi la bandiera blu" [VIDEO]

Il primo cittadino di Pescara ha condiviso un video in cui si vedono alcuni delfini che nuotano in mare a poca distanza dal porto

Nuovi avvistamenti di delfini al largo di Pescara. Il sindaco Masci infatti, ha postato sulla sua pagina Facebook un video in cui si vede una coppia di cetacei nuova vicino ad un'imbarcazione a poca distanza dal porto della città. Masci si è detto entusiasta per l'avvistamento, evidenziando come sia avvenuto proprio ieri, nella giornata in cui Pescara ha ottenuto per la prima volta la bandiera blu: