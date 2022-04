Conferita la delega alle politiche europee al consigliere comunale Salvatore Di Pino

Il consigliere comunale Salvatore Di Pino ha ricevuto la delega interorganica alle politiche europee e alla finanza agevolata connessa alle politiche europee e ai rapporti con gli organismi Ue ed extra Ue. Il conferimento è arrivato ieri durante il consiglio comunale, con il sindaco Carlo Masci che ha ufficializzato questo incarico: "Sono felice ed onorato", ha detto Di Pino, "reputo questo incarico davvero strategico ed importante, ancor di più in un momento come questo in cui gli Enti locali stanno attraversando una fase di grande difficoltà economica".

Poi ha aggiunto: "È mia intenzione impegnarmi con tutte le mie energie per supportare il sindaco e l'amministrazione nella definizione delle strategie necessarie a individuare ed utilizzare strumenti di finanza agevolata che consentano di sostenere le idee e i progetti che stiamo portando avanti e, più in generale, per sostenere la nostra azione amministrativa".

Un esempio calzante, per Di Pino, è rappresentato "dalla delibera andata in consiglio ieri, con la quale è stata revocata la concessione del diritto di superficie all'Amatori Basket su un terreno di proprietà comunale. Purtroppo né con le nostre risorse ordinarie né con quelle dei privati e' stato possibile realizzare negli ultimi 15 anni un impianto sportivo in quella zona, mentre adesso con ogni probabilità, attraverso i fondi del Pnrr, riusciremo a realizzare addirittura due impianti, uno in zona "colli", appunto, e uno in zona Zanni, per un investimento di circa 3.5 milioni di euro, che difficilmente avremmo potuto reperire in altro modo".

E ancora: "Sarà inoltre mio compito", continua Di Pino, "dare nuovo impulso all'Ufficio Europa già ubicato nella Sala Michetti dell'Aurum, al fine di definire e realizzare attività ed iniziative info-formative, di comunicazione e di progettazione in ambito europeo, nazionale e regionale con l'intento sempre di favorire e sostenere l'accesso ai finanziamenti disponibili a valere sui relativi programmi. Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami e il mio partito per il supporto ricevuto; mi impegnerò al massimo delle mie possibilità per ottenere risultati importanti per l'amministrazione e per la mia città".