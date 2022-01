L'assessore Del Trecco sul Ferro di Cavallo: "Al via gli sfratti degli abusivi, nessun ritardo per l'abbattimento"

L'iter per l'abbattimento del Ferro di Cavallo a Rancitelli procede spedito, e sono già partite le lettere di sfratto per gli abusivi. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Isabella Del Trecco intervenuta durante la conferenza stampa di presentazione dei lavori Ater che verranno finanziati dal Pnrr, nei quali non è compreso l'intervento al Ferro di Cavallo che era già stato precedentemente finanziato ed è già in fase pre operativa. Settanta delle 80 famiglie che hanno diritto ad un alloggio si sono già viste riassegnare le case Ater con fondi regionali, ha aggiunto la Del Trecco specificando le modalità con cui avverranno gli sfratti degli abusivi:

"Al momento dello sfratto infatti- ha spiegato- oltre a togliere le masserizie all'interno si staccano tutte le utenze e si eliminano ad esempio caldaie e servizi igienici, oltre a mettere una chiusura metallica che rende difficile se non impossibile entrare o comunque utilizzare l'appartamento. A breve riusciremo a svuotarlo completamente, per iniziare le procedure di abbattimento con la successiva riqualificazione". Il presidente del consiglio regionale Sospiri ha aggiunto che nei prossimi giorni sarà completata la procedura urbanistica che porterà all'abbattimento del complesso popolare con l'appalto già assegnato invece per i fabbricati in via Rigopiano che saranno oggetto di lavori di riqualificazione per oltre 2 milioni e mezzo di euro. Ricordiamo che il progetto della riqualificazione del Ferro di Cavallo prevede, una volta abbattutto il complesso di edifici, la realizzazione di spazi verdi e adatti alla socializzazione dei residenti. L'abbattimento era previsto inizialmente per il mese di settembre del 2021 ma a causa dei ritardi accumulati anche per la pandemia e le restrizioni i lavori dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2022.