L'annuncio dell'assessore Cremonese: "In arrivo dehors amovibili per rendere la città più bella"

L'assessore comunale al Commercio, Alfredo Cremonese, annuncia a IlPescara.it che sono in arrivo dehors amovibili "per rendere la città più bella".

Come spiega, infatti, l'assessore, "i miei dirigenti stanno lavorando a delle nuove strutture in vetro anti sfondamento che, in questa maniera, potranno essere posizionate in tutte le zone della città, eliminando così la distinzione tra aree di pregio e aree non di pregio. È una soluzione che si sta già adottando anche in molte altre città italiane perché si tratta di una cosa senza dubbio più elegante. I dehors amovibili hanno senza dubbio un aspetto migliore rispetto a quelli tradizionali, che invece sono chiusi".

L'assessore poi conclude: "Personalmente ritengo che la scelta migliore, anche osservando quanto accade in altri posti come ad esempio Roma, sia quella delle strutture semiaperte o aperte. Strutture completamente chiuse avrebbero un impatto negativo sull'immagine di Pescara: in molte realtà sono già stati vietati dehors di questo tipo, e in caso di intemperie comunque possono essere utilizzati, come io stesso ho potuto verificare a Roma, dove, nonostante la pioggia, i tavolini e le sedie all'interno delle strutture semiaperte erano pieni".