"Via Di Girolamo nel degrado": la denuncia del consigliere comunale Frattarelli che chiede un intervento di bonifica

Il consigliere comunale Mirko Frattarelli, dopo un sopralluogo effettuato in via Di Girolamo, lancia l’allarme sulle “condizioni di degrado in cui versa la strada” e invia ad Ambiente Spa una richiesta “urgente di bonifica e ripristino del decoro”.

“Nell'area recintata e posta sul lato mare della via – dice - sarebbe dovuto sorgere un impianto sportivo (contro la volontà dei residenti), ma ad oggi nessun lavoro è cominciato, nonostante l'annuncio del sindaco”. La conferenza stampa sull’argomento, fa sapere Frattarelli, risale a dicembre 2023.

“Nel frattempo persiste la recinzione del cantiere, i cui lavori ammontano a tre milioni e 300mila euro”, sottolinea. Secondo il consigliere di centrosinistra, vi sono poi altri problemi legati alla vivibilità della zona. “Ho potuto verificare, insieme con i cittadini, le condizioni di degrado assoluto. Tombini occlusi, sporcizia ovunque, rifiuti ingombranti, cestini pubblici retti da scotch, albero secolare utilizzato come reggirete, presenza massiccia di topi, anche nelle ore diurne, cordoli dei marciapiedi dissestati, segnaletica orizzontale assente, illuminazione pubblica posta di gran lunga sugli alberi di via Di Girolamo”. “Inoltre – aggiunge – il pezzo di strada Cavallaro che collega via Di Girolamo a strada Colle di Mezzo è indecente: zero marciapiedi, erbacce alte e soprattutto larghe (circa due metri), auto che sfrecciano e pericolosità massima per i cittadini”.

“Invito il sindaco e tutta la maggioranza a non recarsi in via Di Girolamo, perché rischierebbero una sommossa popolare. I cittadini sono stanchi. Il decoro urbano è il minimo che ogni comune dovrebbe garantire”, conclude Frattarelli.