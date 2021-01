Degrado e delinquenza in piazza Grue, Pagnanelli (Pd): "Che fine ha fatto la commissione Sicurezza?"

«Degrado e delinquenza in piazza Grue a Pescara: che fine ha fatto la commissione Sicurezza?».

A chiederselo è Francesco Pagnanelli, consigliere comunale del Pd che critica la commissione presieduta da Armando Foschi della Lega.

«Dopo mesi di impegni presi e grandi proclami da parte della Lega pescarese per risolvere il problema del degrado e della delinquenza in Piazza Grue e dintorni, la commissione Sicurezza presieduta dal consigliere Armando Foschi sembra essersi liquefatta e non viene più convocata se non per questioni attinenti il traffico e la mobilità urbana», dice l'esponente democratico.

Poi Pagnanelli ricorda che «la commissione in questione (mai esistita nella storia del Comune di Pescara) fu istituita appositamente nel 2019 su richiesta della Lega per risolvere tutti i problemi relativi alla sicurezza urbana e fu eletto come presidente lo “sceriffo” Foschi, grande esperto in materia secondo il partito stesso. A oggi quella commissione ha dimenticato tutte le questioni di degrado e delinquenza della città e in particolare tutti gli esposti e le segnalazioni arrivati dai residenti di piazza Grue, dove a oggi continuano lo spaccio e la delinquenza a danno di questi ultimi che hanno paura a uscire nelle ore più tarde della sera. Inoltre nei giorni scorsi la piazza è stata duramente vandalizzata con la rottura dei pali della luce ed altri danni alle pertinenze della piazza. Ora nessuno del Pd pretende rastrellamenti o stato di polizia come bizzarramente cerca di sostenere il presidente “ex sceriffo”, ma la Lega dovrebbe ammettere che tutte le promesse sulla sicurezza fatte in campagna elettorale volte a denigrare la precedente amministrazione sono state e rimangono solo chiacchiere. La Lega chieda scusa ai residenti di piazza Grue e sciolga la inutile commissione sicurezza».