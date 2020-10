La denuncia del consigliere comunale Frattarelli: "Incuria e degrado fra le case popolari di Zanni" [FOTO]

Degrado ed incuria nelle case popolari di Zanni. La denuncia arriva dal consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli, che ha raccolto le lamentele dei residenti che hanno segnalato una situazione difficile con diversi problemi sui marciapiedi, all'interno ed esterno delle palazzine con muri scrostati, marciapiedi disconnessi, calcinacci, sporcizia.

Il consigliere evidenzia come sia praticamente assente la manutenzione ordinaria e straordinaria, causando disagi a livello di decoro ma anche per la sicurezza stessa dei cittadini.

È inammissibile constatare come l’amministrazione comunale non sia nemmeno a conoscenza di una situazione così, e di come nessuna delle commissioni pertinenti si sia recata sul posto per verificare le condizioni delle case popolari del quartiere Zanni. Invito il sindaco e l’assessore competente a farsi carico di questo disagio, e a programmare urgentemente un piano di ristrutturazione di quelle abitazioni che versano in condizioni di degrado. I cittadini non possono più aspettare