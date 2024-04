Il degrado di Borgo Marino nord in consiglio comunale: via alla pulizia, ma dubbi sul destino delle case dei pescatori [FOTO]

Un intervento di pulizia nella zona di Borgo Marino nord dove da tempo ormai i residenti lamentano la presenza di ratti e disperati, con in più le erbacce ormai altissime che non danno decoro all'area. A farlo sarà il Comune come assicurato in consiglio comunale dall'assessore Isabella Del Trecco che ha risposto all'interrogazione urgente presentata dal capogruppo comunale M5s Paolo Sola.

Interrogazione con cui, come riferito non molto tempo fa anche al nostro giornale da un cittadino, l'area tra via Sant'Andrea e via Puccini dove si trovano le ultime case dei pescatori ormai in disuso e oggetto, ha ricordato in aula Sola, di una procedura di rinnovo edilizio, è invasa da erbacce e ratti con tanto di “abbandono costante di rifiuti ingombranti di ogni genere” con anche “l'occupazione abusiva di persone che utilizzano le abitazioni, i capanni e i piccoli fabbricati rimasti incustoditi come rifugio notturno”.

Circostante che fanno sì che in tutta la zona si viva in una “situazione di degrado” creando in più, ha rimarcato il consigliere comunale, “un problema di ordine pubblico e di natura igienico-sanitaria per i residenti e per l'adiacente scuola di Borgo Marino”.

Su questo punto dunque le rassicurazioni: un nuovo intervento di pulizia si farà a breve, ha detto Del Trecco che ha risposto anche al secondo dei tre quesiti posti dal capogruppo e cioè lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione che interesserà l'area.

L'assessore ha riferito che lo stimolo verso la proprietà è costante e che nei giorni scorsi ha parlato proprio con il progettista per sollecitare gli ultimi atti e cioè i passaggi di proprietà, per dare via al progetto annunciato nel 2022 e che si era detto sarebbe partito entro i primi sei mesi del 2023 prevedendo la costruzione id due nuovi palazzi e percorsi verdi. Al tempo fu il presidente della commissione comunale Mobilità e Sicurezza (che ha tra le competenze il contrasto al degrado urbano) Armando Foschi a sottolineare che le casette dei pescatori sarebbero state conservate. "Sono stati fatti sopralluoghi congiunti e si è deciso di mantenere la cortina, ossia l’attuale allineamento delle antiche case sul lato monte di via Gobetti - aveva dichiarato - per evitare lo stravolgimento della morfologia urbana consolidata, oltre che l’eliminazione di una delle poche testimonianze storiche del borgo dei pescatori" e aggiungendo che sarebbero entrate nella disponibilità del Comune per ospitare uffici o associazioni.

Proprio quelle casette erano l'oggetto del terzo quesito posto da Sola cui una risposta diretta non è arrivata. Nel dichiararsi insoddisfatto delle parole di Del Trecco, per il capogruppo quel silenzio sarebbe la dimostrazione che alla fine le casette saranno tutte abbattute. Un punto su cui insomma si chiede chiarezza.