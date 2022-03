Torti (M5s): "Per l'Abruzzo è il momento di investire nelle energie rinnovabili"

L'Abruzzo non perda l'occasione di investire nelle energie rinnovabili. A lanciare l'appello è la deputata abruzzese Daniela Torto, capogruppo M5s della commissione bilancio alla Camera, che chiede alla Regione, così come a tutte quelle del sud, isole comprese, di far leva sul decreto energia con cui è stato fatto “un deciso passo in questa direzione – spiega - con l'introduzione di un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del sud Italia e interventi di semplificazione burocratica per accelerare l’installazione di impianti rinnovabili in tutta Italia”. Un'urgenza ancor più impellente dato che, sottolinea, “è ormai evidente a tutti che le conseguenze del conflitto russo-ucraino sui prezzi dell’energia debbano farci andare, con sempre maggior convinzione, verso un futuro incentrato sulle rinnovabili”.

“Un'occasione importante per aziende e cittadini di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le imprese che effettueranno investimenti in queste Regioni avranno diritto a un contributo massimo di 145 milioni di euro – aggiunge Torto -. Il credito d’imposta è cumulabile anche con altre agevolazioni. Grazie a questo provvedimento sarà possibile contenere i rincari in bolletta e avere prestazioni energetiche migliori. Ne gioveranno le nostre imprese e gli edifici, a cui avevamo già iniziato a pensare con il Superbonus, che continua a far registrare risultati eccezionale. Quella della sostenibilità è la strada che il MoVimento 5 Stelle ha scelto da anni, l'unica in grado di dare al Paese una prospettiva di sviluppo a lungo termine”.