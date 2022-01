Marsilio sui decessi da Covid: "Su 33 gran parte senza vaccino o terza dose"

«Su 33 decessi gran parte erano senza vaccino o senza la terza dose booster».

A riferirlo, come segnala l'agenzia Dire, è il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, commentanto la pressione ospedaliera e il rischio di diventare zona arancione.

«Il dato che mi preoccupa di più è quello delle persone che finiscono in ospedale e che, purtroppo, sono prevalentemente persone che non hanno fatto la vaccinazione o non hanno fatto in tempo a fare la terza dose», spiega il numero uno della giunta regionale, «i dati che mi ha fornito ieri il referente per le emergenze, Alberto Albani, ci dice che su 33 persone decedute negli ultimi 10 giorni, solo quattro erano state vaccinate con la terza dose e avevano un'età media di 90 anni, erano molto anziane e molto malate. Tutti gli altri che sono deceduti o non avevano fatto il vaccino, più della metà, o avevano la seconda dose fatta sei, sette mesi fa, qualcuno anche otto. Questo dimostra l'efficacia del richiamo fatto tempestivamente rispetto a conseguenze gravi e fatali. Un rischio per cui preoccupazione ce l'ha tutto il mondo e tutta l'Europa. La situazione è quella che conosciamo. Siamo in pieno picco, speriamo che lo sa e che non ci siano ulteriori incrementi nei contagi».