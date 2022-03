Il presidente De Martinis sul protocollo per valorizzare il Tratturo magno: "Documento importante per riscoprire le nostre radici"

Il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis commenta con un post sulla sua pagina Facebook la firma del protocollo d'intesa, avvenuta il 23 marzo scorso, per la valorizzazione e recupero dell'asse tratturale storico Trattugo magno, con l'obiettivo di preservarlo dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico ed utilizzarlo come volano per la promozione turistica dell'antica rete tratturale che attraversa tutto il territorio provinciale.

L'accordo, lo ricordiamo, è stato firmato dai comunid Cepagatti, Corvara, Nocciano, Pietranico e Rosciano, tutti territori attraversati dal "Tratturo Magno" che era il principale dei cinque tratturi che, dall'Aquila arrivavano fino al tavoliere delle Puglie. De Martinis ha commentato:

"Questo documento è particolarmente importante, perché segna finalmente l’avvio di un percorso unificato e organico di valorizzazione e tutela tra varie realtà locali, che consentirà l’organizzazione di iniziative culturali e azioni amministrative di più ampio respiro e in sinergia territorriale, in quanto non più appannaggio soltanto dei singoli comuni. In qualità di presidente della Provincia di Pescara ho sottolineato quanto, al di là delle competenze specifiche dell’ente che rappresento, dall’inizio del mio mandato mi sono preposto l’obiettivo anche di essere collante tra le varie amministrazioni locali e questo progetto rientra a pieno titolo tra le iniziative che fanno indubitabilmente bene al territorio e che mi prefiggo di sostenere sempre."

Il presidente e sindaco di Montesilvano si è detto felice di aver partecipato alla ratifica e potuto firmare il protocollo d'intesa, auspicando che il progetto possa crescere ed avere ricadute economiche e culturali positive per il territorio:

"E la speranza di sapere i cittadini più consapevoli della bellezza e dell’importanza della loro storia, della quale i tratturi e la transumanza rappresentano una delle pagine più belle e epiche."