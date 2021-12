Il neo presidente De Martinis durante la prima seduta del consiglio provinciale: "Priorità a strade e scuole"

Il neo presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, ha pronunciato questa mattina il suo discorso d'insediamento durante la prima seduta del nuovo consiglio provinciale, dopo l'elezione avvenuta il 18 dicembre scorso. Il sindaco di Montesilvano si è detto emozionato e onoratissimo per l'incarico che gli è stato affidato, di grande responsabilità ricordando come nel 1927, quando fu fondata la provincia di Pescara, il territorio viveva un momento davvero florido sotto l'aspetto industriale, commerciale, finanziario e turistico oltre a quello culturale.

De Martinis ha parlato di un periodo molto complesso quello attuale per l'ente provinciale, dopo la riforma Del Rio giudicata improvvida, frettolosa e incompiuta che ha svuotato l'ente di competenze, risorse e personale:

"Basti pensare che la Provincia di Pescara ha 700 km di strade e spesso ci sono difficoltà anche solo per effettuare lo sfalcio dell’erba nella buona stagione. Noi, cari colleghi consiglieri, queste cose le sappiamo bene, perché veniamo dal territorio, lo frequentiamo continuamente e conosciamo tutta la situazione. Dovremo impegnarci con tutte le nostre forze per risolvere criticità esistenti e trovare soluzioni a problemi, ma dobbiamo anche guardare al futuro e cercare di programmarlo superando il momento contingente e le sue difficoltà immediate.

Pertanto da subito affronteremo i dossier relativi alle strade e alle scuole, ci impegneremo per quanto possiamo nella loro manutenzione e lavoreremo sui fondi del Pnrr. Ecco, a questo proposito ci aspetta un lavoro davvero grande e importante: dal Pnrr dobbiamo essere bravi a prendere tutto il possibile, a intercettare tutti i fondi che esso ci mette a disposizione. E sono davvero tanti, soprattutto per la ristrutturazione delle scuole. Presteremo particolare attenzione ai piccoli centri, perché sappiamo bene che il territorio pescarese è bagnato dal mare ma confina con i due massicci montuosi più imponenti dell’Appennino"

Il presidente punta allo sviluppo delle aree interne con il turismko invernale ed estivo che però deve avere come presupposti strade curate e sempre percorribili auspicando la massima collaborazione da tutti i consiglieri provinciali eletti:

"E poi sono certo che faremo bene perché ci siete voi, amici consiglieri: espressione di tutto il territorio, dovete essere sentinelle vigili e attente, per fare in modo che tutte le istanze locali afferenti alle nostre competenze possano arrivare in questo palazzo senza mediazioni di alcun tipo. Concludo, parlando per tutti coloro che siedono in questo consiglio, che tutti noi coinvolti in questa nuova amministrazione provinciale prendiamo i nostri ruoli con la massima serietà e il massimo impegno. Faremo in modo di migliorare tutti gli ambiti amministrativi della provincia di nostra competenza, cercheremo soluzioni pragmatiche ai problemi, percorreremo le vie più veloci possibili per arrivarvi e porteremo le richieste delle nostre necessità fin dove sarà necessario per avere risposte concrete."