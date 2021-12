Sospiri sul neo presidente della Provincia De Martinis: "Risultato straordinario, ci sono basi per buone pratiche di governo"

Arrivano le congratulazione del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, al nuovo presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis.

Il sindaco di Montesilvano ha infatti vinto la competizione elettorale riservata agli amministratori locali dei 46 Comuni del Pescarese.

«Il neo presidente De Martinis ha buone basi per costruire buone pratiche di governo, partendo da un risultato straordinario, quell’8 a 4 con cui è finita la partita delle elezioni, che dimostra quanto stia crescendo nella nostra provincia il centrodestra grazie all’operato di ottimi amministratori», scrive Sospiri, «al presidente De Martinis va il mio personale "in bocca al lupo" e, pensando da dove debba cominciare questa consiliatura provinciale, dico che sicuramente si dovrebbe ripartire dall’annullamento della pessima legge di riforma delle Province di Delrio. Ottavio è andato certamente oltre il voto di appartenenza come Presidente, era immaginabile potesse accadere perché c’era la quarta lista priva di apparentamenti che sulle schede ha sostenuto la candidatura più di centrodestra che oggi ha guadagnato un quoziente in più rispetto alla precedente amministrazione, chiudendo la partita 8 a 4. Il risultato ha confermato la bontà della scelta di presentarci con tre liste distinte, fra l’altro due con i simboli di partito e la conquista del quoziente in più dimostra che abbiamo garantito la dignità dei grandi, medi e dei piccoli centri che amministriamo e poi che stiamo crescendo in termini di consensi. A fronte di tale risultato, se fossi un esponente del centrosinistra farei una seria riflessione, perché anche quando il Comune di Pescara era amministrato dalla sinistra, comunque è finita sempre 7 a 5, tendente a un 6 pari. Prima siamo andati a vincere, oggi andiamo a governare».