David a D'Attanasio e Di Pietrantonio, il sindaco Masci: "Avete portato alto il nome di Pescara"

Con una lettera aperta, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto rivolgere le proprie felicitazioni a Donatella Di Pietrantonio e Michele D’Attanasio, che ieri sera sono stati premiati con il David di Donatello 2022 rispettivamente per la miglior sceneggiatura non originale e per la fotografia.

Nel testo della missiva scritta dal primo cittadino, si legge quanto segue: «Cara Donatella di Pietrantonio, Caro Michele D’Attanasio, Vi scrivo assieme perché assieme avete portato alto il nome di Pescara alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello assegnati dall’Accademia del cinema italiano. Per la nostra città è un motivo di orgoglio e di fierezza che il talento da voi espresso nella “settima arte” non solo venga riconosciuto da un’importante e qualificata giuria di esperti, ma anche che abbia avuto una grande risonanza come quella assicurata dalla diretta televisiva su Rai1 che ha contribuito alla diffusione del vostro nome e del vostro lavoro presso un pubblico assai vasto».

Come sindaco di Pescara, Masci intende rivolgere a entrambi gli artisti «il mio personale e sincero plauso e soprattutto un elogio pubblico supportato dalla stima e dalla considerazione per ciò che fate e per come lo fate nei vostri rispettivi ambiti. Un premio aggiunge molto alla carriera professionale di ognuno di voi per ciò che è già stato fatto, ma è altresì lo stimolo a tagliare ulteriori e prestigiosi traguardi. Sono certo che saprete farvi onore anche al di là della scena nazionale. Il cinema italiano ha in voi autorevoli esponenti e Pescara esprime grazie a voi la sua energia creativa e la sua caratura culturale. Il mio plauso personale e quello della nostra amata città siano pertanto il giusto riconoscimento per la vostra crescita professionale. Pescara si congratula mio tramite e vi abbraccia idealmente».