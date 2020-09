Cala la popolazione in Abruzzo: allarme spopolamento nei comuni montani, Marsilio propone fondi ed incentivi

Cala la popolazione abruzzese negli ultimi anni, con una situazione particolarmente critica nelle aree rurali e montane, soggette ad un vero e proprio fenomeno di spopolamento. I dati dell'Istat sulla popolazione in Abruzzo mostrano un calo dell'1,94% complessivo, passando dagli 1.331.574 abitanti del primo gennaio 2015 a 1.305.770 abitanti del primo gennaio 2020. Il dato è superiore alla media nazionale che vede un calo di popolazione dello 0,91%. Per questo, il governatore Marsilio ha presentato una proposta di legge per contrastare questo fenomeno.

Fra le province L'Aquila paga il dato peggiore, con oltre 8300 residenti in meno, seguita Chieti (-9.574), Pescara (-4.081) e Teramo (-3.756).

E sono proprio i comuni al di sopra dei 600 metri di altitudine con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ad avere dati preoccupanti, con un calo medio del 6,59%. Per quanto riguarda le nascite, i nati vivi nei piccoli comuni di montagna registrano una costante diminuzione: 502 nel 2019, rispetto ai 610 del 2015 e ai 648 del 2013.

La proposta di legge di Marsilio prevede fondi ed incentivi per chi si trasferisce con residenza stabile in un comune montano, o chi vi apre un'impresa. Previsto un assegno di natalità per sostenere l'incremento delle nascite, a tutti coloro che si impegnano a trasferire la propria residenza in uno di questi comuni e a mantenerlo per almeno 3 anni. L'assegno verrà corrisposto per 12 mesi fino ad un massimo di 2.500 euro annui. Stessa cifra per chi trasferisce la propria residenza. Quest'ultimo contributo è raddoppiato se si avvia un'attività imprenditoriale. Per ottenere i benefici occorre avere un Isee non superiore ai 25 mila euro annui.