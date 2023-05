Danni all'agricoltura con le imprese in ginocchio, Verrecchia (FdI): "Regione al lavoro per valutare lo stato di calamità"

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Massimo Verrecchia, interviene sui danni causati dalle calamità naturali nei giorni scorsi che hanno deteriorato le principali produzioni agricole della nostra regione quali ortaggi, vigneti, uliveti, frutteti, florovivaismo e produzioni cerealicole: “Ho interessato l’assessore al ramo e vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, che con gli uffici sta istruendo la procedura per verificare i presupposti, in base al decreto legislativo 102 del 2004, ai fini di inoltrare la richiesta di stato di calamità naturale”, dichiara in una nota.

E aggiunge: "C’è forte preoccupazione soprattutto per l’area del Fucino, dove si registrano dati molto allarmanti che già mettono in ginocchio molte aziende dedite alla coltivazione orticola. L’accumulo delle abbondanti piogge alluvionali ha compromesso e sta compromettendo, tra l’altro, la coltivazione di patate, insalate, finocchi, carote, radicchio, cipolle e piselli. Garantisco, insieme a tutti gli organi regionali competenti, massima attenzione e impegno a seguire la vicenda che riguarda i territori abruzzesi interessati".