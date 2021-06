Anche Giorgia Meloni interviene sul danneggiamento del murale per Willy: "Individuare prontamente questi vigliacchi"

Anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è voluta intervenire sul danneggiamento del murale per Willy, che prima è stato parzialmente coperto con della vernice bianca e poi cancellato completamente con il colore nero.

Queste le parole dell'ex ministra, affidate a un post sulla sua pagina Facebook: "Esistono storie di persone altruiste e coraggiose come quella di Willy Monteiro, che ha sacrificato la sua vita per difendere un amico da un’aggressione. E poi ci sono i vili, che agiscono nell’ombra accanendosi contro il ricordo di quello splendido ragazzo, a pochi giorni dal processo per il suo barbaro omicidio. Speriamo che questi vigliacchi vengano prontamente individuati e continuiamo a chiedere Giustizia per Willy".