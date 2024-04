Daniele D'Amario (Forza Italia) nominato sottosegretario della giunta regionale: piena fiducia dal presidente Marsilio

È Daniele D'Amario (Forza Italia) il sottosegretario della giunta regionale con delega al turismo e alla programmazione. Una delega che mantiene quella al turismo l'esponente forzista che nella prima legislatura del presidente Marco Marsilio era assessore regionale e che oggi dallo stesso ha visto rinnovata la fiducia nei suoi confronti.

Una nomina accolta con entusiasmo dal coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano. “Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni a Daniele D’Amario per la sua recente nomina a sottosegretario della giunta regionale con delega al turismo e alla programmazione, assegnata oggi dal presidente della Regione, Marco Marsilio”, dichiara.

“Questa nomina non solo riconosce il significativo risultato elettorale ottenuto da Forza Italia nelle ultime elezioni regionali, ma riflette anche la fiducia nelle competenze e nei successi pregressi di D’Amario come assessore regionale. Siamo fiduciosi che il suo continuo impegno e la sua consolidata esperienza – conclude Pagano - apporteranno benefici significativi alla nostra regione, promuovendo sviluppo e innovazione nel settore turistico e nella pianificazione regionale”.

La nomina è avvenuta nel corso del consiglio regionale conclusosi con la presa d atto della sospensione dei consiglieri nominati alla carica di assessore regionale e della loro sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l’esercizio delle funzioni, la cosiddetta surroga. I consiglieri “surroganti”, Carla Mannetti (Lega), Marilena Rossi (Fratelli d'Italia), Maria Assunta Rossi (FdI), Antonietta La Porta (Forza Italia) e Francesco Prospero (FdI) entreranno ufficialmente in carica da mercoledì 24 aprile.

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha infine accolto la proposta del centrosinistra per quanto concerne il dibattito sul raddoppio ferroviario Pescara-Roma convocando per martedì 30 aprile i rappresentanti di Rfi e i cittadini costituitisi in comitati alla conferenza dei capigruppo convocata per le 11.