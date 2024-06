Elezioni, D'Alessandro (Italia Viva): "Il voto utile è Fusilli. L'unità raggiunta alle regionali è stata sgretolata da altri"

A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, a Pescara, Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva, ribadisce le ragioni che hanno portato alla candidatura a sindaco di Gianluca Fusilli con la lista Stati uniti d’Europa. In particolare, D’Alessandro, in una nota, sottolinea che «l’unità raggiunta alle regionali, grazie anche a Italia Viva, è stata sgretolata nel giro di pochissimo tempo per le comunali». E ribadisce: «la divisione è stata decisa dal Movimento cinque stelle, che ha posto un veto a Italia Viva e a Stati uniti d’Europa».

«Pescara sceglierà anche sulla base di un ragionamento che riguarda la Nuova Pescara tra tre anni. Fusilli è un investimento oggi, ma anche domani», dice D’Alessandro. «Costantini accettando il veto dei Cinque Stelle su di noi, dividendo ciò che era già unito dalle regionali solo pochi mesi fa, ha fatto un gigantesco regalo al centrodestra, un assist a Masci che a porta vuota può dire solo una cosa, e la dice e la ripete: il centrodestra è unito per la seconda volta di seguito, il centrosinistra è diviso per la seconda volta di seguito. Cinque anni fa fu Costantini a dividere il centrosinistra, allora la versione era mai con il Pd, oggi lo divide in una nuova versione, mai con Italia Viva e Stati Uniti d'Europa».

«Il Re è nudo», aggiunge, «e tutti sanno chi ha diviso e chi ha cercato sempre di unire. È caduta la narrazione che saremmo noi a fare vincere la destra...ora tutti hanno capito che voi fate perdere l'alternativa». E conclude: «solo se Fusilli va in alto, ci sarà ballottaggio, perché c'è un'alternativa diversa che corre oggi e serve anche domani. Il voto utile è Gianluca Fusilli."