D'Ostilio risponde a Fiorilli: "Lo diffido dall'uso del logo e del nome di Amare Pescara"

Da tempo in polemica con l'amministrazione Masci (che accusa di aver totalmente ignorato la sua lista dopo le elezioni), il fondatore e promotore di Amare Pescara Piacentino D'Ostilio risponde al consigliere Fiorilli, diffidandolo dall'uso del logo e del nome del suo movimento civico. Di conseguenza, Fiorilli "può rilasciare dichiarazioni solo a titolo personale e non può utilizzare la lista civica Amare Pescara che gli ha permesso di essere eletto come consigliere indipendente, lui che nemmeno è iscritto al movimento che gli ha dato l'opportunità di gareggiare".

D'Ostilio parla anche dei rapporti di Amare Pescara con "Azione Politica", che "non è mai stata federata con Amare Pescara, non vi è alcun accordo scritto, inoltre il simbolo di Azione Politica, che ricordo di non essere riuscita a raccogliere le firme, non è mai stato presente accanto al simbolo di Amare Pescara nella cui lista, su espressa richiesta del candidato sindaco Masci, è stato candidato il Fiorilli".

D'Ostilio ribadisce che Amare Pescara "è fuori dalla coalizione di maggioranza", uscita dovuta al fatto che "la lista è stata abbandonata, mai convocata, nemmeno un grazie da chi ha ricevuto tanto, essendo stati eletti al primo turno come primo cittadino e come consigliere comunale", e allo stato attuale la lista "si pone indipendente ed equidistante sia dalla coalizione di maggioranza che dall'opposizione e continuerà a fare politica solo ed esclusivamente per il bene della nostra cara città".