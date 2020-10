D'Incecco sulla manutenzione di Fosso Grande: "Stiamo lavorando alacremente per metterlo in piena sicurezza"

È il consigliere comunale e regionale Vincenzo D'Incecco della Lega a rispondere al collega Antonio Blasioli in merito alla mancata pulizia di Fosso Grande che sarebbe a rischio esondazione in caso di maltempo prolungato.

L'esponente leghista smentisce l'immobilismo dell’amministrazione in ordine alla manutenzione di Fosso Grande.

«Il consigliere regionale Blasioli mente sapendo di mentire», dice D'Incencco, «visto che siamo a lavoro alacremente per riportare il canale in condizioni di piena sicurezza. Dovrebbe sapere, visto che siede in Consiglio regionale, che a brevissimo - quindi prima della stagione più fredda - inizieranno i lavori di manutenzione e bonifica del canale perché i comuni di Pescara e Spoltore, grazie a un accordo di programma, potranno investire risorse complessive per 80mila euro. La maggior quota di 60mila euro, che riguarda Pescara, proviene infatti da fondi di derivazione regionale che ho seguito in prima persona, come consigliere in Regione, perché sono il frutto di un emendamento da me presentato lo scorso anno. Si tratta di un intervento ordinario che in questo momento si rende necessario».

«Ma la notizia di maggior rilievo», fa sapere ancora il consigliere della Lega, «è un piano di manutenzione più strutturale, per 800mila euro, che il Comune vuol condurre in porto avendo partecipato a un bando del “Programma di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” gestito dal Ministero dell’Interno. L’intervento rientra nel Piano Triennale delle Opere pubbliche 2020-2022, come deliberato dalla Giunta comunale. Permetterà di realizzare le opere minime indispensabili, ma di fondamentale importanza, con particolare riferimento alla parte terminale di Fosso Grande, in prossimità del tratto intubato. Una opportunità che consentirà di mettere a regime anche per il futuro la gestione di Fosso Grande insieme al Comune di Spoltore - a guida di centrosinistra - e ci auguriamo, quanto prima, di Montesilvano. Non è certamente una novità che il consigliere del Pd Antonio Blasioli lanci accuse senza informarsi sui fatti. A me piace parlare di cose concrete e credo che ciò che faremo a Fosso Grande accontenterà i residenti della zona».