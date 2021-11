D'Incecco (Lega) dopo il confronto con il sindaco su viale Marconi: "Dialogo costruttivo e proficuo"

Una riunione proficua e costruttiva sul tema della viabilità e dei lavori in viale Marconi. Così il capogruppo della Lega al Comune Vincenzo D'Incecco ha commentato il vertice di maggioranza che si è tenuto ieri pomeriggio e richiesto dai consiglieri leghisti per fare chiarezza sulla situazione dell'arteria stradale avanzando diverse proposte che saranno valutate dal sindaco Masci:

“Il sindaco ha manifestato la volontà di riflettere sulle proposte avanzate dalla Lega circa l’opportunità di usufruire temporaneamente della corsia lato monti - che sarà quella riservata per gli autobus – come parcheggi, nell’attesa che vengano realizzate le altre aree di sosta definitive. Noi abbiamo ereditato un progetto a tre corsie dalla precedente amministrazione e siamo tutti favorevoli al nuovo progetto, ma riconosciamo la necessità di dover garantire dei parcheggi per permettere alle attività commerciali della zona di poter attrarre clientela. Per questo apprezziamo l’apertura del primo cittadino alla riflessione sul tema”.

Inoltre, durante il vertice non si è però parlato della questione della movida, anche se la Lega ha recepito la volontà dell'amministrazione comunale di voler diversificare le aperture e le chiusure dei locali a seconda della vocazione di ciascuno creando una "mobilità della movida" senza far implodere delle singole zone a causa dell'eccesso di rumori che danneggiano i residenti.

Proprio il sindaco Masci era intervenuto oggi sulla questione dei lavori e della viabilità in viale Marconi, replicando a chi aveva mosso critiche parlando di giudizi fuori luogo ed inopportuni che sono stati poi smentiti dai fatti, evidenziando come in Italia ed in Europa ci siano molte rotatorie costruite come quella lungo l'asse stradale pescarese.