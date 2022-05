Il consigliere D'Incecco (Lega) fa i complimenti alla Saga: "Grazie all'aeroporto il turismo in Abruzzo decolla"

Commenta positivamente l'aumento delle rotte nell'aeroporto di Pescara il consigliere regionale e comunale e capogruppo della Lega Vincenzo D'Incecco, dopo che la Saga ha illustrato i nuovi voli attivati per l'estate nello scalo aeroportuale pescarese. D'Incecco si è complimentato con il presidente Vittorio Catone e tutto il consiglio d'amministrazione:

"L’Abruzzo vola sulle ali dell’Aeroporto grazie all’impegno della Saga, del suo presidente Catone e di tutto il Cda, che ha creduto fortemente nell’implementazione dello scalo pescarese. Non è un caso se dopo mesi di lavoro l’aeroporto ha superato ogni aspettativa regalando numeri importanti all’indomani della fase critica della pandemia e con ben 20 voli in più settimanali rispetto al 2019. Un importante segnale per la crescita turistica della nostra regione che vede crescere esponenzialmente l’incoming oltre, ovviamente, a diventare un punto di snodo per il business: la notizia dell’allungamento della pista è solo l’ennesima prova di quanto anche l’Enac stia puntando sullo scalo abruzzese."

Ricordiamo che in ordine temporale l'ultima rotta ripristinata è quella di Volotea con collegamento per Cagliari a frequenza bisettimanale.