D'Incecco (Lega) sui lavori lungo le sponde del fiume: "Manteniamo un impegno preso in campagna elettorale"

Soddisfazione è stata espressa dal capogruppo comunale e regionale della Lega Vincenzo D'Incecco in merito all'approvazione della delibera sui lavori di manutenzione straordinaria per le sponde del fiume Pescara. D'Incecco ha evidenziato come sia stata mantenuta una promessa fatta in campagna elettorale, che darà nuova vita al fiume Pescara con gli interventi che partiranno a breve. L'intervento, lo ricordiamo, prevede una spesa di 100 mila euro di fondi provenienti dalla Regione Abruzzo che arriva proprio grazie ad un emendamento presentato da D'Incecco:

"L'obiettivo è ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza per la navigabilità e favorire il miglioramento idraulico e la valorizzazione ambientale del fiume Pescara. Gli interventi previsti per il miglioramento idraulico consistono nella rimozione dall’alveo fluviale di tronchi secchi trascinati dalla corrente e nell’eliminazione dei rami secchi e pericolanti dalle piante che crescono a ridosso del fiume, lavori condotti nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Pescara (7,6 km). Questo è solo un primo intervento in quanto il progetto è parte del quadro strategico cui stanno lavorando il Settore transizione ecologica e sostenibilità ambientale del Comune diretto da Emilia Fino e l’ufficio coordinato da Ester Zazzero."