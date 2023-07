D'incecco (Lega) sui 500 abruzzesi alla Giornata mondiale della gioventù: "Importante custodire le radici cristiane"

La presenza di 500 giovani abruzzesi alla Giornata mondiale della gioventù è importante per mantenere vive le nostre radici cristiane. A dirlo il capogruppo della Lega in consiglio regionale Vincenzo D'Incecco, che ricorda come la Regione abbia cofinanziato il viaggio a Lisbona dei ragazzi.

"Oggi 100 giovani partiti da Pescara si incontreranno a Lourdes con la delegazione abruzzese molisana e insieme andranno a Lisbona per dare inizio a un importante momento di formazione e crescita, non solo spirituale. Il 2 agosto la rappresentanza regionale sarà arricchita da altri 50 giovani partiti da Montesilvano e Pescara per partecipare alla veglia del 5 agosto con Papa Francesco nel grande campo da Graca, realizzato per l'evento. Il tutto terminerà il 6 agosto con la santissima celebrazione eucaristica del Santo Padre". Il 2 maggio scorso lo stesso D'Incecco aveva presentato un articolo per destinare un contributo di 20 mila euro alla Conferenza episcopale abruzzese molisana così da garantire la possibilità a oltre 450 giovani abruzzesi di partecipare alla 28° Giornata mondiale della gioventù, incontro internazionale che si svolgerà a Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023, con il Santo Padre.

"Questa è la prima volta che il consiglio regionale promuove e contribuisce a finanziare la partecipazione dei ragazzi abruzzesi a questa iniziativa. Sono estremamente orgoglioso di aver raccolto e dato seguito alle proposte della Ceam. Mai come adesso è importante custodire le radici cristiane e tramandare ai giovani messaggi di pace e solidarietà".