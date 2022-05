D'Incecco (Lega) sui nuovi fondi Covid per le imprese in zona rossa: "Fondamentale garantire a tutti il giusto sostegno"

Il capogruppo regionale e comunale della Lega Vincenzo D'Incecco commenta il nuovo bando per contributi a fondo perduto, destinati ad alcune specifiche categorie produttive e imprese che hanno subito danni economici dalla pandemia. Il bando è stato pubblicato dalla Regione Abruzzo ed è pari a 1,4 milioni di euro, per i titolari dei b&b e operatori della montagna con un calo di fatturato pari o superiore al 30% nel periodo aprile 2020 marzo 2021, e 400 mila euro per sostenere l’attività delle scuole sci e dei professionisti del settore (aspiranti guide alpine, maestri di alpinismo, maestri di escursionismo).

“Abbiamo riservato una particolare attenzione anche ai titolari di micro-imprese residenti nei comuni in zona rossa che hanno dovuto sospendere l’attività per l’impossibilità di raggiungere le sedi aziendali istituendo un fondo di 200 mila euro. Queste iniziative, in particolar modo i finanziamenti destinati ai b&b non professionali che - insieme ai colleghi della Lega - avevo fortemente richiesto, sono figlie di un’attenta ed oculata gestione delle risorse che permettono di poter aiutare molte attività, ferme per questioni pandemiche e precedentemente escluse da alcuni finanziamenti, che promuovono il turismo e l’economia regionale”.

D'Incecco ha concluso che le azioni di governo della Lega, hanno sempre come priorità lo sviluppo dell'Abruzzo in tutti e settori, e seono frutti di confronti con il territorio e con le attività presenti. Ricordiamo che per presentare le domande c'è tempo fino alle ore 15 del 13 giugno, esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informatica dello sportello digitale della Regione Abruzzo (sportello.regione.abruzzo.it), che prevede l'accesso mediante Spid di secondo livello.