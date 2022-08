D'Incecco (Lega) s'infuria per la classifica della qualità delle acque: "Basta con il terrorismo mediatico"

Duro commento del capogruppo in consiglio regionale della Lega Vincenzo D'Incecco, in merito alla classifica, ripresa da un articolo del Corriere della Sera, sulla qualità delle acque nelle regioni italiane, basata si dati del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente . La graduatoria, lo ricordiamo, posizionava l'Abruzzo all'ultimo posto in Italia. Secondo D'Incecco ha parlato di cattiva pubblicità da parte di organi d'informazione di livello nazionale:

"È di qualche giorno fa la notizia rimbalzata su un prestigioso quotidiano online in cui si attribuiva all’Abruzzo la maglia nera per la qualità delle acque.

Ecco, mi fa piacere che il direttore dell’Arta, Maurizio Dionisio, abbia preso posizione senza paura di essere smentito: l’Abruzzo con i suoi 130 km di costa dispone di 113 punti di campionatura, ovvero quasi un campione a chilometro, cosa che non succede per le altre regioni con range molto più ampi.

Inoltre i punti che sono stati scelti dal sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (e che tra l’altro si riferiscono a dati obsoleti rilevati dal 2018 al 2021) sono tutti in prossimità di fossi, foci, fiumi e ben capiamo che questa analisi non può essere considerata veritiera. L’Abruzzo ha un mare sano e pulito e ne sono testimonianza le bandiere blu attribuite alla nostra regione anche quest’anno che in percentuale sono tantissime per i soli 130 chilometri di costa; quindi basta con questo terrorismo mediatico che non è giustificato e non è tollerabile."

I dati dello studio, lo ricordiamo, mostravano in Abruzzo acque di balneazione (mare e laghi) eccellenti solo al 71,9%, 14,9% buone, 5% sufficienti e 8,3% scarse.