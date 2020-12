Il pescarese D'Incecco è il nuovo capogruppo della Lega in consiglio regionale

Il nuovo capogruppo della Lega in consiglio regionale è il pescarese Vincenzo D'Incecco. Lo ha fatto sapere il segretario regionale del partito D'Eramo. La nomina arriva a seguito dell'entrata in giunta del precedente capogruppo, Pietro Quaresimale, diventato assessore.

La decisione arriva dopo l'ultima riunione del gruppo consiliare spiega D'Eramo che ringrazia tutti i componenti per il lavoro svolto.

Mi preme, in particolar modo un plauso a Emiliano Di Matteo che, sempre nell'ottica del gioco di squadra, ha accettato di fare un passo di lato con l'obiettivo di essere sempre di maggiore ausilio alla mia persona per affrontare al meglio le sfide gravose che ci vedono protagonisti. Abbiamo completato l'assetto cosi' da concentrare tutti gli sforzi sul rilancio dell'attivita' amministrativa in un momento di particolare difficolta' per gli abruzzesi.