D'Annuntiis replica al sindaco di Roccamorice sui lavori stradali per il Giro d'Italia: "La Regione conosce bene il territorio"

Stupore e sbalordimento per lo sgarbo istituzionale del sindaco di Roccamorice Alessandro D'Ascanio verso la Regione Abruzzo sulla questione dei lavori stradali per il Giro D'Italia. A dirlo il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntiis, che replica al primo cittadino che aveva parlato di un'esclusione della sp64 di Roccamorice dai lavori per il transito della carovana rosa nella nostra regione.

"Non mi sottraggo nel rispondere ad accuse e imprecisioni. Non c'è risposta a una domanda che non si pone visto che né la Provincia di Pescara né il Comune hanno formalizzato alcuna richiesta precedentemente alla data di approvazione della delibera di giunta regionale.La Regione è pienamente edotta di tutte le qualità e peculiarità di un territorio, tant'è che ha fatto sì che per la realizzazione dell'intervento denominato 'Completamento e valorizzazione dell'accesso pescarese al versante occidentale della Maiella sp64, dell'importo di 2 milioni di euro, nell'ambito del piano operativo del fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020, ha sottoscritto nell'aprile 2020 una convenzione di finanziamento, che prevedeva l'aggiudicazione del lavori entro fine 2020 con la loro conclusione nei primi mesi del 2022. Circostanza questa che non si è verificata. In definitiva, se non fosse intervenuta una proroga ministeriale, le risorse sarebbero andate irrimediabilmente perse".

La stessa tappa del Giro d'Italia, che si concluderà al Blockhaus, vede già ingenti risorse impiegate dalla Regione, e nasce proprio dalla volontà di valorizzare le eccellenze del proprio territorio e di quello di Roccamorice in particolare.