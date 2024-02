D'Annuntiis replica a D'Alfonso sul rinnovo contrattuale fra Regione e Trenitalia: "Notizie non vere"

Dura replica del sottosegretario alla presidenza della Regione Umberto D'Annuntiis al parlamentare Luciano D'Alfonso, del Pd, in merito alla questione del contratto firmato dall'ente regionale con Trenitalia. D'Alfonso aveva duramente criticato quell'accordo in quanto non vi sono certezze sui fondi per il raddoppio ferroviario sulla Pescara - Roma ma anche per il presunto aumento fino al 70% del costo dei biglietti:

"Ancora una volta l’on. D’Alfonso, alquanto nervoso e altrettanto logorroico, sforna un lungo comunicato stampa e, nella foga di attaccare questa giunta regionale, fornisce notizie errate forse acquisite da qualche 'velina' non completa. Sul rinnovo contrattuale con Trenitalia, ha scritto un po' di notizie non vere. Non è vero che non è inserito il price cap per gli incrementi tariffari e non esistono gli indici di qualità. Infatti ci sono due indici di qualità: puntualità e regolarità del servizio di trasporto, con indici molto severi da rispettare. In caso di non rispetto di tali indici vengono applicate penalità.

Inoltre, poiché Trenitalia deve approvvigionare cinque nuovi treni (3 nel 2024 e 2 nel 2025), in caso di ritardo c'è una penale di 10.000 per ogni mese successivo alla scadenza. Tali penalità (sia per gli indici di qualità, sia per l'approvvigionamento dei treni) non erano nemmeno contemplati nel precedente contratto 2015-2023 (giunta D’Alfonso) tant'è che il Tar, a seguito di ricorso della Associazione dei consumatori, ci ha imposto nel marzo 2021 di introdurre tali penalità in relazione agli indici di qualità nel contratto 2015-2023; siamo in attesa di assegnazione di circa 40 milioni di eurodal Mit (derivanti da economie del Pnrr di altre Regioni) per l'acquisto di ulteriori sei treni, ai quali si aggiungeranno altri tre treni tramite risorse stanziate a valere sulla programmazione Fsc 21-27 in fase di chiusura. Quindi con 5+6+3= 14. Questi saranno i nuovi treni quando verrà completato il processo di ammodernamento di tutto il parco rotabile di Trenitalia, portando l'età media dei treni al di sotto dei 10 anni. Risultato impensabile nella legislatura precedente , quella 2014/2019 divenuta famosa per le 'delibazioni' sul nulla.

Quindi l’on. D’Alfonso si documenti meglio e cambi 'fornitore di veline', prima di avventurarsi in ragionamenti autolesionisti".