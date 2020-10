D'Amario nominato assessore regionale al posto di Febbo, esce anche Fioretti sostituito con Quaresimale

Due nuovi assessori entrano nella giunta regionale Marsilio. Daniele D'Amario, infatti, prende il posto di Mauro Febbo la cui nomina era stata revocata nei giorni scorsi. A D'Amario andrà l'assessorato alle attività produttive e le medesime deleghe del predecessore.

Per questo, in virtù del limite statuario previsto per gli assessori esterni al consiglio regionale, l'assessore Fioretti viene sostituito con il consigliere Pietro Quaresimale. A Fioretti va il ringraziamento del presidente e della giunta regionale per il lavoro svolto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.