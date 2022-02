L'assessore regionale D'Amario sui lavori per il rilancio della Maielletta: "Entro agosto il cantiere verrà appaltato"

L'iter procedurale per i lavoro del sesto lotto per la valorizzazione turistica di Passo Lanciano e della Maielletta è a buon punto. Lo ha detto l'assessore regionale Daniele D'Amario, aggiunendo che per il mese di agosto il cantiere sarà appaltato, dopo la riunione che si è tenuta in Regione per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto finanziato con 20 milioni di euro di fondi Masterplan e rispondendo alle polemiche sollevate sui ritardi:

"È un lavoro che stiamo portando avanti grazie anche all’apporto del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e il consigliere Mauro Febbo e per questo che siamo a contatto diretto con gli amministratori locali e gli attori principali del progetto di valorizzazione. La riunione ha indicato la tempistica di attuazione del Lotto 6 ma sotto la lente d’ingrandimento c’è l’intero progetto di valorizzazione turistica del comprensorio. A cominciare dalla realizzazione dei parcheggi a ridosso degli impianti di risalita."

D'Amario ha garantito il massimo impegno specificando che il problema dei parcheggi registrato negli ultimi giorni sul comprensorio della Maielletta è dovuto all'enorme flusso di persone e turisti che hanno raggiunto la zona, come sta accandendo anche nelle altre stazioni sciistiche:

"Posso dire che per quanto riguarda i tre parcheggi previsti nel progetto di valorizzazione di Passo Lanciano il lavoro progettuale prosegue, con la particolarità che quello di Pretoro è in leggero avanzamento rispetto agli altri due perché è stato più agevole reperire le aree da adibire a parcheggio”. I lavori del sesto lotto, nello specifico, hanno un importo di 900 mila euro e prevedono la riqualificazione dello stazzo di Roccamorice, la sostituzione del bivacco Pelino, la manutenzione del bivacco Fusco, la manutenzione e realizzazione di 9 terrazze panoramiche e la valorizzazione e messa in sicurezza dei sentieri di montagna.