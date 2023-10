D'Alfonso (Pd) sul raddoppio della ferrovia per Roma: "Il ministero conferma i tagli delle risorse"

«Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, conferma che le risorse del Pnrr destinate al raddoppio della ferrovia Pescara-Roma sono state tagliate poiché i relativi progetti non consentivano il varo della gara d’appalto entro l’anno, e che il loro ripristino è rinviato a un futuribile aggiornamento del contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana per il 2024».

A dirlo è il deputato del Pd, Luciano D'Alfonso, che presenta una risposta scritta data dal ministro all’interrogazione firmata dai deputati del Pd Emanuele Barbagallo, Marco Simiani e Chiara Braga.

Gli esponenti democratici chiedevano “quando e con quali iniziative verranno reintrodotte le risorse pari a 2,5 miliardi di euro” sottratte con il «Primo atto integrativo del Contratto di programma 2022-2026 - Parte investimenti» dell’8 giugno scorso, tra le quali figurano anche quelle per la linea Pescara-Roma, e più precisamente: 568 milioni alle tratte interporto d’Abruzzo-Chieti-Pescara; 277 milioni alle tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo-Avezzano; totale del taglio 845 milioni".

«Va sottolineato che», aggiunge D'Alfonso, «con la successiva «Revisione del Pnrr e capitolo RepowerEu» del 27 luglio, il governo ha tagliato 620 milioni 170mila euro al raddoppio delle tratte Tagliacozzo-Avezzano, Sulmona-Pratola Peligna, Scafa-Manoppello e Manoppello-Interporto d’Abruzzo; totale del taglio: 620,17 milioni. Totale fondi destinati alla linea Fs Pescara-Roma che sono stati tagliati tra giugno e luglio 2023: 1 miliardo 465 milioni 170mila euro. Fondi necessari al completamento dell'opera: 5 miliardi 220 milioni per la nuova linea Roma-Tagliacozzo e il raddoppio delle tratte Avezzano-Sulmona e Pratola Peligna-Scafa; 1 miliardo 85 milioni per il raddoppio delle tratte Tagliacozzo-Avezzano, Sulmona-Pratola Peligna, Scafa-Manoppello e Manoppello-Interporto d’Abruzzo. Totale fondi necessari al completamento 6 miliardi 305 milioni. Paghiamo la pigrizia della Regione Abruzzo a prendere posizione e a utilizzare le competenze dell’articolo 117 della Costituzione italiana a proposito dei tracciati delle grandi infrastrutture trasportistiche. Qualcuno ricordi a Marsilio che le opere non si auto-realizzano: ci vuole dedizione affinché le risorse (date in questo caso dai governi Conte e Draghi) diventino strumenti utili a migliorare la qualità della vita di una comunità. La distrazione dell’amministrazione regionale ha causato il ritardo dei progetti, il taglio delle risorse ad essi destinate e la delusione dei territori. Con quali scuse Marsilio e i marsiliesi giustificheranno questo autogol?».