D'Alfonso (Pd) chiede una norma che impedisca il cambio di partito agli eletti

Anche il deputato del Pd, Luciano D'Alfonso, dice basta al cambio di casacca da parte degli eletti a qualsiasi livello.

«"Nessun assessore che ha tradito l’elettorato e il partito che lo ha designato in quell’importante ruolo dev’essere candidato nelle liste del centrodestra alle elezioni regionali del marzo prossimo”: è il monito di Francesco De Santis, portavoce della Lega Abruzzo, ai suoi alleati di coalizione, dopo i passaggi di diversi amministratori dalle fila del partito di Salvini ad altre forze politiche», scrive D'Alfonso, «è bene che i trasformisti non abbiano più destino e ruolo politico nell’ordinamento e nella democrazia abruzzesi. Si tratta di un dibattito nazionale che va calato anche a livello regionale, perché è vergognoso ciò che è accaduto in questa legislatura nella quale, come scambisti in un privè, molti eletti della Lega si sono trasportati in Fratelli d’Italia».

Poi il parlamentare dem prosegue: «Sarebbe bello sapere quante energie sono state sprecate per organizzare questo travaso, quante promesse, quanti dialoghi nel buio dei pomeriggi invernali o senza la luce che possa conservare memoria remota delle ragioni di queste acrobazie, di persone che prima si sono collocate con la Lega e adesso vanno con il partito della Meloni. Che ne è della democrazia quando va in onda questo spettacolo della transumanza che noi eravamo abituati a vedere soltanto a opera dei pastori e dell’economia della pecora? Quanto perde il cittadino abruzzese quando tutto il tempo viene investito per negoziare passaggi e certezze di futuri personali? Stabiliamo un patto: che nei primi sei mesi della prossima legislatura si adotti una norma che impedisca agli eletti il transito da una lista a un’altra. E’ una questione di coerenza, ma soprattutto di civiltà politica e democratica».