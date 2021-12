D'Alfonso e Paolucci (Pd) sulle terme di Caramanico: "Chiuse per l'inerzia della giunta Marsilio"

Duro attacco del capogruppo al consiglio regionale del Pd Silvio Paolucci e del senatore dem Luciano D'Alfonso alla giunta regionale Marsilio in merito alla vicenda della chiusura per fallimento delle terme di Caramanico. Paolucci, in particolare, ricorda che le terme sono state chiuse durante il governo Marsilio dopo più di un secolo di storia a causa dell'inerzia dell'esecutivo che ha lasciato senza lavoro oltre 100 famiglie con una serie di pacchetti normativi e finanziari lasciati in eredità dalla passata giunta di centrosinistra e che l'esecutivo di centrodestra non ha saputo sfruttuare.

"La precedente Giunta Regionale ha lasciato in eredità un pacchetto di strumenti normativi e finanziari che avrebbero potuto consentire la continuità produttiva delle strutture termali anche in un contesto di procedura fallimentare, come avviene per numerose aziende della nostra regione, senza distruggere l'immagine di un comparto strategico per l'Abruzzo. L'istituzione di un tavolo tecnico annunciato da Verì, attivato da noi già nel 2018, è un maldestro tentativo di far passare atti dovuti delle strutture regionali come una illuminata iniziativa politica".

Il senatore D'Alfonso, ex presidente della Regione, ha aggiunto: "La comunità di Caramanico deve avere risposte chiare e concrete, perché è stata beffata da tutti coloro che hanno promesso ma non hanno mosso un dito per risolvere una situazione ad oggi del tutto precipitata a causa delle difficoltà che hanno accerchiato la proprietà e della perdurante e incomprensibile inerzia dell’attuale governo regionale".

Ricordiamo che nei giorni scorsi il presidente Marco Marsilio e l'assessore regionale Nicolettà Verì avevano incontrato i curatori fallimentari delle terme per capire se vi sono spiragli e margini per poter arrivare ad una riapertura in tempi brevi dell'impianto.