Il senatore D'Alfonso sulla nuova caserma dei carabinieri a Manoppello: "Finanziata dall'ex giunta regionale"

La nuova caserma dei carabinieri di Manoppello è pronta, ed assieme alle caserme in costruzione a Loreto Aprutino e Giulianova, fanno parte delle opere finanziate dall'ex giunta regionale di centrosinistra. A ricordarlo il senatore Luciano D'Alfonso che era alla guida di quell'amministrazione regionale, aggiungendo che furono stanziati 900 mila euro dall'ente a fronte di una spesa compessiva di 1,160 milioni di euro, per una palazzina realizzata su un'area di 750 metri quadrati a ridosso dell’ingresso dell’autostrada, in corrispondenza dell’Interporto e vicino la stazione ferroviaria che si sviluppa su quattro piani:

“Tutto cominciò nel mese di febbraio del 2016quando rompemmo l’inerzia e decidemmo di agire per risolvere tre grandi problemi: Manoppello ma anche Loreto Aprutino e Giulianova non avevano un sito idoneo per ospitare come si doveva l’attività svolta dai Carabinieri. Si determinò, così, una intensa collaborazione tra la mia giunta e i tre comuni per costruire nuove caserme adeguate alle esigenze e al prestigio dell’arma dei carabinieri che, con la sua attività sul territorio, garantisce la sicurezza e rende percepibile a tutti lo Stato”.

La caserma rappresenta, spiega D'Alfonso, la presenza dello Stato sul territorio e per questo è fondamentale la sua funzione:

“Una caserma piccola e inadeguata fa percepire anche lo Stato come debole e malmesso. Per questo motivo come presidente di Regione m’impegnai a destinare risorse ingenti per assicurare capienza architettonica e anche, per così dire, potenza semiotica alle case dei carabinieri: se sono grandi e adeguate è segno che lo Stato è forte e vicino ai cittadini”. Le altre due caserme, chiude il senatore, sono attualmente in costruzione.