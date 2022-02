Il senatore D'Alfonso replica a Matricciani e De Vincentiis sull'incontro a Roma per la Nuova Pescara: "Nessuna esclusione"

Spegne le polemiche il senatore Luciano D'Alfonso (Pd) dopo l'attacco arrivato da parte dei presidenti dei consigli comunali di Spoltore e Montesilvano Lucio Matricciani ed Ernesto De Vincentiis, che questa mattina avevano mostrato il loro disappunto per non essere stati coinvolti nell'incontro avvenuto a Roma il 16 febbraio con il ministro Lamorgese, per discutere del progetto della Nuova Pescara. I presidenti contestavano l'assenza nella delegazione "pro fusione" di rappresentanti amministrativi dei rispettivi comuni.

D'Alfonso ha accolto con assoluto rilievo il loro disappunto, ed ha spiegato:

"Nessuna conventio ad excludendum, ma solo l’inizio di una serie d’incontri che vogliono assicurare l’iter della nascita della “Nuova Pescara” e che si susseguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Invito fin d’ora i presidenti Lucio Matricciani ed Ernesto De Vincentiis a fare il loro ingresso stabile nel cantiere itinerante della Nuova Pescara le cui trasferte nella Capitale certo non si esauriranno nelle prossime ore. Sarò ben contento di aver al nostro fianco nella delegazione “profFusione” i presidenti Matricciani e De Vincentiis già nei prossimi due incontri, il primo a Palazzo Chigi e il successivo al Mef. L’intento, peraltro, di mettere al primo punto dell'ordine del giorno il tema dei “Municipi” evidenzia la volontà comune di dare la massima visibilità e rappresentanza possibile ai territori coinvolti, insieme convinti che in questo appuntamento con la storia l’unione farà la forza."

L'incontro di ieri, al quale è seguita una videoconferenza nella giornata odierna 17 febbraio, ha visto l'apertura da parte del Governo per sostenere e velocizzare le operazioni per la fusione dei tre comuni coinvolti, oltre a verificare la possibilità di stanziare fondi che saranno destinati proprio alle procedure per la nuova macchina burocratica e amministrativa.