I parlamentari D'Alfonso e Colletti scrivono a Marsilio: "Potenziare la tangenziale di Pescara e un nuovo casello autostradale"

Potenziare la tangenziale di Pescara, realizzare una bretella che dalla stessa arrivi fino all'autostrada A14 ed infine un nuovo casello autostradale fra Montesilvano e Cappelle sul Tavo. Sono queste le principali richieste avanzate dai parlamentari pescaresi Colletti (M5s) e D'Alfonso (Pd) che hanno scritto al presidente Marsilio per sollecitare un'azione assieme al Mit per migliorare il sistema viario nell'area metropolitana pescarese. La lettera è stata indirizzata anche agli altri dirigenti ed enti coinvolti nella progettazione, fra cui il ministro De Micheli.

Per la seconda canna della galleria "San Giovanni", i parlamentari ricordano che la predisposizione all'alloggiamento già esiste, e con i fondi a disposizione potrebbe essere realizzata.

Nella nota i due parlamentari si soffermano anche sulla realizzazione di una bretella di collegamento della circonvallazione con l'imbocco dell'autostrada A14, nell'intento di potenziare e velocizzare il passaggio al tratto autostradale.

Sempre in un'ottica di maggiore connessione e snellimento della rete stradale e viste le difficoltà registrate nell'attuale uscita autostradale di Città Sant'Angelo, sarebbe ipotizzabile, previe verifiche di fattibilità, la realizzazione di un casello autostradale tra le città di Montesilvano e Cappelle sul Tavo, laddove, data la presenza di precedenti edificazioni, nonché per ragioni di geografia del territorio, potrebbe essere pensato in termini di bretella pedemontana