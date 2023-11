D'Addazio e De Renzis (Fdi) replicano a Blasioli sulle Naiadi: "Ancora mala informazione"

Nuovo botta e risposta a distanza sulla questione delle Naiadi. Arriva infatti la replica alle dichiarazioni fatte dal consigliere regionale Antonio Blasioli del Pd, da parte delc onsigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, presidente della V commissione, e del consigliere regionale Luca De Renzis sempre di Fdi. Ricordiamo che Blasioli, assieme al capogruppo del Partito Democratico in Comune Piero Giampietro, aveva ancora lamentato l'assenza di risposte chiare da parte della Regione in merito all'affidamento ventennale e all'affidamento d'urgenza di quattro mesi della gestione, annunciando di voler ricorrere a un esposto in procura. I consiglieri di maggioranza in Regione hanno replicato:

"Se l'intenzione del consigliere Antonio Blasioli - in arte Ignazio di Loyola da Pescara - è quella di alimentare un contraddittorio politico sulla vicenda Le Naiadi , può proseguire da solo, se invece davvero le sue argomentazioni sono di natura giuridica, allora sta perdendo tempo. Peccato, infatti, che nei suoi giri da Santa Inquisizione, sbagli uffici ed interlocutori. Con l'unico scopo di polverizzare l’ennesimo tentativo di mala informazione operato dal collega del Partito democratico, si risponde in riferimento ai suoi rilievi odierni: Sul verbale esecuzione anticipata del 13.10.2023: inché non viene stipulato il contratto di concessione resta valida la consegna ‘anticipata’ con utenze a carico del futuro concessionario (già volturate). L’affidamento è senza soluzione di continuità e il perimetro temporale di 4 mesi di gestione in urgenza nonché la consegna anticipata degli impianti, avvenuta in data 13 ottobre hanno consentito e consentono tuttora di espletare tutte le attività e verifiche propedeutiche all’avvio a pieno regime della concessione ventennale. I costi a carico di Regione, ad oggi, sono pari a ‘0’ zero. L’affidamento temporaneo, quindi, fino alla sottoscrizione del contratto, ha garantito e garantisce prioritariamente l’interesse pubblico primario a perseguire la piena operatività dell’impianto sportivo in questione, in ossequio al principio del risultato che, come è noto, costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto (articolo 1 decreto legge 36/2023).

Sulla garanzia provvisoria e definitiva ad oggi, l’agenzia sta effettuando tutte le verifiche e le acquisizioni documentali necessarie e propedeutiche alla stipula del contratto. Si prevede, pertanto, la redazione del verbale di esito finale e la stipula del contratto entro il 20 novembre. Infine sulla riassunzione dei dipendenti, in ottemperanza alla clausola sociale prevista in gara, è un adempimento consequenziale alla stipula del contratto, per cui alla stessa stregua di tutte le iniziative ad alta intensità di manodopera svolte da Areacom, e come ben noto alle organizzazioni sindacali, l’agenzia supporterà la Regione Abruzzo nella fase di necessaria armonizzazione del personale con l’organizzazione del concessionario e con le esigenze tecnico-organizzative previste dal nuovo contratto, assicurando stabilità occupazionale e trattamenti economici e normativi non inferiori rispetto alla gestione precedente."

Per i consiglieri di centrodestra, sono state così sfatate tutte le presunte irregolarità sollevate da Blasioli:

"Per il bene della sua immagine di consigliere regionale (in scadenza), si raccomanda di manifestare, in tal senso, un cenno di interesse, magari provando anche a cambiare tematica per arricchire la sua base elettorale”