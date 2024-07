Nella curva di "Occhibianchi" a Cappelle sul Tavo scoperta una targa per il centenario della Coppa Acerbo

Con una cerimonia tenuta il 13 luglio scorso, è stata scoperta una targa commemorativa nella curva di "Occhbianchi" di Cappelle sul Tavo per il centenario della Coppa Acerbo. Presenti il presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, i sindaci di Spoltore e Pescara Chiara Trulli e Carlo Masci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Come spiega De Martinis:

"Uno dei luoghi più iconici del Circuito di Pescara, sul quale esattamente un secolo fa si corse la prima edizione della Coppa Acerbo e dove si trova il monumento che riproduce l’Alfa Romeo di Enzo Ferrari, che vinse la prima edizione della gara che si svolse proprio il 13 luglio 1924. Qui, nella doppia veste di sindaco della città di Montesilvano e presidente della Provincia, insieme ai discendenti di alcuni straordinari piloti che resero il gran premio pescarese una delle corse più importanti nella storia dell’automobilismo, come Francesco Nuvolari nipote di Tazio e Juan Carlos Fangio figlio di Manuel, e a nomi importanti dell’automobilismo contemporaneo come il leggendario Cesare Fiorio e il pilota abruzzese di Formula1 Jarno Trulli, abbiamo scoperto una targa commemorativa dello storico centenario.

Un sentito ringraziamento da parte di tutta la collettività va all' Old Motors Club d'Abruzzo, l’associazione abruzzese che si è occupata di organizzare questa e altre manifestazioni celebrative a ricordo della Coppa Acerbo, che rese il nostro territorio famosissimo in tutto il mondo."