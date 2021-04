Cugnoli, inaugurato il nuovo campo sportivo intitolato a Pierpaolo Perna [FOTO]

Giornata di festa oggi a Cugnoli per l’inaugurazione del nuovo campo sportivo intitolato a Pierpaolo Perna, giovane prematuramente scomparso che era un grande tifoso della squadra locale di calcio. All'evento, questa mattina, erano presenti il sindaco di Cugnoli, Lanfranco Chiola, il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, il senatore del Pd Luciano D'Alfonso e il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco.

Testa ha elogiato "l’ottimo lavoro del sindaco Chiola e della sua maggioranza, grazie ai quali Cugnoli diventa sempre più bella. Onorato di aver rappresentato la Regione Abruzzo". Nazario Pagano ha parlato di "un bellissimo esempio di capacità amministrative da parte di un sindaco che ha saputo trasformare il suo Comune in un bellissimo borgo restaurato".

D'Alfonso, ai giovani presenti questa mattina, ha voluto rivolgere "un pensiero valido per tutti: senza la tenacia non accade nulla, né nella vita individuale, né nella vita collettiva. L’opera messa da oggi a disposizione della cittadinanza è il risultato di risorse messe in campo che costano zero sul bilancio degli abruzzesi: sono il frutto di un tiro alla fune con l’allora vertice del Cipe. Non smetterò mai di dire che serve uno sblocca progetti, occorrono prestazioni intellettuali, pareri in tempi certi, risorse finanziarie e sindaci capaci di non addormentarsi".

Infine D'Incecco: "Oggi a Cugnoli per inaugurare il nuovo campo sportivo intitolato a Pierpaolo Perna. È la mia terra, e sono orgoglioso di rappresentarla in Regione".