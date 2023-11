Crollo galleria San Silvestro, D'Alfonso (PD): "Pedaggi gratuiti in autostrada, porto la proposta in parlamento"

Il deputato dem Luciano D'Alfonso porta in parlamento la proposta perché si renda gratuito il pedaggio a chi i sposta sulla A14 tra i caselli di Pescara sud-Francavilla al Mare e Pescara ovest-Chieti fino a quando non sarà riaperta la galleria San Silvestro (Ss 714 dir B), la cui parete è crollata mercoledì 22 novembre e che è stata posta sotto sequestro su disposizione della procura di Pescara.

Un tema su cui era intervenuto anche il sindaco di Francavilla al Mare Luisa Russo riferendo di aver chiesto al dirigente comunale del settore Tecnico di scrivere ad Anas perché “concretizzi un accordo con Autostrade per escludere dal pagamento del pedaggio autostradale i caselli Pescara nord, ovest e sud”.

Una misura necessaria, rimarca D'Alfonso, visti i problemi alla viabilità che si stanno riscontrando da quando l'arteria a scorrimento veloce è inagibile e anche per limitare l'inquinamento atmosferico che inevitabilmente sta interessando la statale Adriatica e la riviera. “Le conseguenze del crollo sono state e restano tuttora pesanti, sia dal punto di vista della viabilità che sotto il profilo dell’inquinamento – afferma - Per questo motivo, ritengo giusto chiedere la gratuità del pedaggio del tratto autostradale che potrebbe decongestionare il traffico da e per Francavilla al Mare, come già accaduto nel 2020 in Toscana a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra (MS)”.

L'invito lo rivolge anche agli altri parlamentari abruzzesi e alla Regione perché sostengano la proposta e si arrivi in breve termine alla gratuità del pedaggio.